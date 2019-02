Stadt kündigt Ausbau der Straßenbahnen an

Aufgestockt wird beim Thema Sicherheit: Das Sicherheitsteam wird im Laufe des Jahres von derzeit 80 auf auf 120 Mitarbeiter erweitert. Und auch die Videoüberwachung wird ausgebaut: Zu den 13.000 Kameras in den Öffis kommen 2019 noch einmal 600 in Fahrzeugen und Stationen hinzu.

Das Essverbot in allen U-Bahn-Linien habe sich übrigens bewährt. Seit 15. Jänner hätten die Security-Mitarbeiter bloß 58 Fahrgäste darauf aufmerksam machen müssen. An eine Ausweitung auf alle Öffis sei zurzeit nicht gedacht.

Citymaut

Positiv fällt auch die letzte Jahresbilanz des Verkehrsunternehmens aus: So konnte 2018 der fünfte Fahrgast-Rekord in Serie verzeichnet werden. Im Vorjahr nutzten 965,9 Millionen Menschen - und damit 2,6 Millionen täglich - die Wiener Öffis. 822.000 Wiener haben mittlerweile eine Jahreskarte (das entspricht einem Zuwachs von mehr als 40.000 in einem Jahr). 38 Prozent aller Wege werden aktuell mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt.