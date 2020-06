Stadt beschließt endgültigen Ausstieg

Für die Betreiber von Automatenlokalen heißt es ab 2015 endgültig umsatteln. "Wenn das Verbot tatsächlich so kommt, ist das eine Katastrophe für uns", sagt ein Automatenbetreiber, der namentlich nicht genannt werden will. Für einige seiner Automaten hat er Lizenzen, die unbefristet über den Jahreswechsel hinausreichen. Die meisten davon stehen in Gastro-Betrieben. "Ich bin jetzt 45 Jahre im Geschäft, habe mir ein Unternehmen aufgebaut – und jetzt kommt der Gesetzgeber und will mich enteignen."

Beim zuständigen Magistrat hat er bereits einen Feststellungsantrag eingebracht, um zu wissen, was jetzt tatsächlich zu Jahreswechsel auf ihn zukommt. Bis auf Weiteres will er seine Automaten in Betrieb lassen.

Er kann sich aber auch vorstellen, gegen das Verbot zu klagen. "Dazu muss ich mich aber noch rechtlich beraten lassen." Die Wirtschaftskammer hat angekündigt, Klagen zu unterstützen. Sie betrachtet das Verbot als verfassungswidrig.

"Wir glauben es ist wasserdicht", sagt hingegen Ellensohn. Natürlich werden die Glücksspielbetreiber jetzt mit einer Armada von Anwälten anfahren, glaubt Ellensohn. "Aber das sage ich auch gleich dazu: Falls sie eine Lücke finden, werden wir diese auch noch schließen", sagt Ellensohn.

Dass das Ende des kleinen Glücksspiels dazu beiträgt, die Zahl der Spielsüchtigen zu verringern, glaubt der Unternehmer aber nicht: "Die Leute werden einfach in Hinterzimmer oder ins Internet ausweichen." Viel sinnvoller wäre es, die Jugendschutz-Bestimmungen schärfer zu kontrollieren.