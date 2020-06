Staatsanwältin über Facebook bedroht

Er forderte zu einer Massenvergewaltigung der Staatsanwältin nach indischem Vorbild auf und stellte jedem, der sich daran beteiligt, einen Kaffee "und einen Tschick" in Aussicht.

Er kündigte an, mit seinen zwei Samuraischwertern und einem Gasrevolver "einzureiten" und jedem ins Gesicht zu schießen, der sich ihm in den Weg stelle. Von der Anklägerin verlangte er, sich selbst wegen Amtsmissbrauchs anzuzeigen.

Am Dienstag stand der Mann vor Richter Andreas Böhm im Grauen Haus und erklärte: "Ich erkenne mich selbst nicht wieder. Ich bin geschockt, was ich da geschrieben habe, aber ich konnte das nicht steuern."

Sein Rachebedürfnis ist auch deshalb so unerklärlich, weil die Staatsanwältin das Verfahren gegen ihn wegen beharrlicher Verfolgung seiner Ex-Lebensgefährtin mangels Beweisen seinerzeit eingestellt hatte. "Ich kann das nicht plausibel erklären", sagte er vor Gericht.

Aber erklären kann in seinem Fall ohnehin bestenfalls der Psychiater etwas: Der 41-Jährige leidet an einer bipolaren affektiven Störung mit manisch-paranoiden und psychotischen Zuständen. Er war einst erfolgreicher Projektmanager bei IBM, nach der Trennung von seiner Partnerin machte sich die geistige Störung auf einmal bemerkbar. Er wies sich sogar selbst in die Psychiatrie ein, wurde mit Medikamenten entlassen, setzte sie jedoch bald ab: "Sie haben mich im Denken gedämpft, was ja eigentlich das Ziel ist."

Zum Zeitpunkt der Drohungen war der Wiener nicht zurechnungsfähig.

Mittlerweile bekommt er monatliche Depotspritzen und ist nahezu nebenwirkungsfrei, berichtet der von Anwalt Eduard Salzborn vertretene Mann.