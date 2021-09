Der 22-Jährige habe einen Vorarbeitsvertrag, "dickes Sparkonto" und eine Österreicherin als Ehefrau, trotzdem wurde er abgelehnt, erklärte er gegenüber dem KURIER. Die Polizei hätte sogar zweimal wegen des Verdachts einer Scheinehe an der Wohnungstür angeklopft, beim zweiten Mal wollten sie sogar Fotos von ihrer Hochzeit sehen. "Meine Frau war zum Zeitpunkt des Antrags schwanger, inzwischen ist unser Kind zur Welt gekommen. Wegen des Zögerns der MA 35 muss ich drei Monate in Bosnien leben, drei in Wien. Das ist unfassbar“, sagt der Bosnier.

Weinend und mit dem Baby in ihren Armen spricht Danijela vor der Behörde in Wien-Brigittenau über ihr Schicksal. Der Tag sei für sie sehr emotional gewesen, da ihr Mann wieder das Land verlassen musste.

Kein Notfallvisum, auch wenn ihr Mann schwer krank war

Anela L. aus Sarajevo lebt auch im 90-Tage-Rhythmus in der bosnischen und österreichischen Hauptstadt. Ihr Antrag wurde "ohne Angabe von Gründen" abgewiesen und sie ging in Berufung: „Bei meiner ersten Anwältin habe ich bemerkt, dass sie in irgendeiner Form mit der MA 35 zusammenarbeitet. Sie forderte ständig Geld und hat nichts gemacht“. Vor der Behörde traf sie andere Anwälte, die Hilfe angeboten habe, doch auch hier wittert sie ein Zusammenspiel mit der Behörde.

Vom Staat fühlt sie sich verlassen und die Behörde hat sie in „finanziellen Ruin“ getrieben. Sie ist wegen des fehlenden Aufenthaltstitels arbeitslos: „Wer nimmt jemanden auf, der alle drei Monate die Stadt verlassen muss?“.

Zudem lag ihr Ehemann in Folge einer Corona-Infektion mehrere Tage auf der Intensivstation. Sie beantragte ein Notfallvisum, um ihn zu besuchen, doch auch da wurde sie abgelehnt.