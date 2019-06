Spuckattacke an HTL: Heute fällt die Entscheidung

In einem Ausschnitt wird ihm mit einer Trillerpfeife ins Ohr gepfiffen. Im nächsten wird er mit einer Papierkugel beschossen. Eine andere Aufnahme zeigt, wie sich ein Schüler im Klassenzimmer eine Zigarette dreht und diese neben dem hilflosen Lehrer raucht. In einem weiteren Video sieht man den Mann, wie er an der Tafel schreibt, während im Hintergrund laute Musik zu hören ist und Schüler um ihn tanzen.

Politische Dimension

Die Aufregung um die Vorgänge in der HTL-Ottakring ist groß. In den Medien melden sich weitere betroffene Lehrer zu Wort. In der Ottakringer HTL ist mittlerweile eine Disziplinarkonferenz angekündigt, bei der über den Schulverbleib von mehr als zehn in den Videos zu sehenden Schülern entschieden werden soll. Parallel dazu startet die Bildungsdirektion ihre Untersuchung.

Innerhalb weniger Tage hat eine Facebook-Seite mehr als 10.000 Fans gewonnen, sie fordert Konsequenzen für den Direktor und nicht für den Lehrer. Dieser habe Bescheid gewusst und nicht gehandelt. Immer mehr wird aus der Schul- eine politische Debatte. Der damalige Bildungsminister Heinz Faßmann ( ÖVP) kündigt schließlich einen "Neun-Punkte-Plan" an, um derartige Eskalationen in Zukunft zu unterbinden.

Das Untersuchungsergebnis

Seinen Plan stellte Faßmann unter anderem in der ORF Diskussionssendung "Im Zentrum" vor. Dort gab er außerdem preis, dass für sechs der involvierten Schüler der Schulausschluss beantragt worden sei. Seitens der Schulleitung wollte man dazu aufgrund des Konferenzgeheimnisses nichts sagen.

Endgültige Klarheit über die Konsequenzen und wen diese alle betreffen - Schüler, Lehrer, Direktor - wird heute Vormittag nach Veröffentlichung der Untersuchungsberichts herrschen. Mehr dazu erfahren Sie ab 10 Uhr hier.