HTL Ottakring: Untersuchungsergebnis erst Ende Mai

Die Schuldfrage im Konflikt "Lehrer gegen Schüler" an der HTL Ottakring dürfte nicht so leicht zu klären sein. Die Bildungsdirektion Wien kündigte vor mehr als zwei Wochen die Einsetzung einer Untersuchungskommission an. Heute wurde bekannt, dass die Untersuchungen noch bis Ende Mai dauern werden.

Im Vorfeld hatte ein 50-jähriger HTL-Lehrer einem Schüler ins Gesicht gespuckt, nachdem dieser ihn körperlich bedrängt hatte. Der Zwischenfall wurde via Handyvideo festgehalten. In den Tagen darauf wurden immer mehr Videos in den sozialen Medien geteilt, in denen der Eindruck entsteht, dass die Lehrkraft von den Schülern über einen längeren Zeitraum schikaniert wurde.