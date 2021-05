Sportschuhe statt Schlittschuhe: Eislaufverein wird zu Boxring

In den vergangenen Jahren hat sich der Platz im Sommer in einen Beach Club verwandelt: Von Mai bis September wartete „Sand in the City“ mit zwölf Bars und Sand auf. Im Jahr 2019 kam es aber zu einem Konkursverfahren. Nach einem anschließenden Sanierungsverfahren wurde die Betreiber-Firma laut „Sand in the City“-Chef Peter Josef Jöbstl zwar gerettet. Wegen des Lockdown bezahlte er in der Folge aber keine Miete mehr – der Vertrag wurde daraufhin aufgelöst.