SPÖ-Wahlkampf-Finale: „Ein Gang auf rohen Eiern“

„Unser Wien in besten Händen“, lautet die Devise, mit der die SPÖ in die Wahlkampf-Schlussoffensive gehen will. Wie sich schon in den vergangenen Wochen abgezeichnet hat, ist die Kampagne ganz auf Bürgermeister Michael Ludwig abgestimmt, der sich zuletzt laut Umfragen beachtlicher Beliebtheitswerte erfreuen konnte.

Für die Schlussphase schickt die SPÖ noch einen weiteren prominenten Unterstützer ins Rennen: Dagmar Koller, Sängerin und Frau von Ludwigs verstorbenem Vorvorgänger, Helmut Zilk. „Michael Ludwig führt mit Liebe dieses schwierige Amt“, sagt sie.