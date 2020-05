Rudolfstiftung muss abspecken

Dem KURIER liegt der Entwurf des Masterplans vor. Darin geht es vor allem um jene Krankenhäuser, deren Zukunft bisher offen war.

Am härtesten trifft es die Rudolfstiftung, die eben erst um knapp 80 Millionen Euro ausgebaut wurde. Das Spital in der Landstraße wird zwar nicht – wie unter der Ärzteschaft befürchtet – geschlossen, aber stark verschlankt: Einige wesentliche Abteilungen wie die Onkologie, die Plastische Chirurgie und die Neurochirurgie scheinen in dem Entwurf nicht mehr auf. Von den derzeit 801 Betten werden laut Masterplan 2030 nur noch 640 übrig sein. Neben der Grundversorgung wird es in der Rudolfstiftung nur noch zwei Schwerpunkte geben: Die Behandlung von Krankheiten im Bauchraum und ein Mutter-Kind-Zentrum. Zusätzlich gibt es ein überregionales Spezialangebot für Dermatologie und Augenheilkunde.

Direkter Gewinner der Reform dürfte das Kaiser-Franz-Josef-Spital in Favoriten werden. Es bildet die zweite Säule zur Versorgung des südlichen Wiens. Das Krankenhaus wird mit gleich vier Schwerpunktzentren ausgestattet. Das Mutter-Kind-Zentrum (derzeit in Bau), ein onkologisches Zentrum, eines für Gefäßerkrankungen sowie ein Lungenschwerpunkt inklusive Infektiologie. Hier ist laut Masterplan sogar eine deutliche Erhöhung des Bettenstands von derzeit 765 auf 960 angedacht.

Der Norden profitiert am meisten. Das ist dem starken Bevölkerungswachstum geschuldet. Mit dem Krankenhaus Nord, ab 2016 im Vollbetrieb, kommen hier gleich 800 Betten hinzu, neben einem Lungenschwerpunkt sind hier ein Mutter-Kind-Zentrum, ein Traumazentrum sowie ein Herz- und Gefäßzentrum geplant.