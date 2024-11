Längere Sperre nach Brand in Wiener U-Bahn: D-Wagen fährt bis Reumannplatz

Sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden insgesamt verletzt, teilten die Wiener Linien mit. Eine 25-jährige Fahrerin ist in medizinischer Betreuung. Fünf leichtverletzte Kollegen konnten mittlerweile in häusliche Pflege entlassen werden.

In einem Sonderzug ohne Fahrgäste war aus ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Die Wiener Berufsfeuerwehr rückte mit 80 Mann und 28 Fahrzeugen an, um das Feuer zu löschen. Nach einer Stunde konnte "Brand aus" gegeben werden. Die Flammen mussten zum Teil von Atemschutztrupps bekämpft werden. Mit einem Hochleistungslüfter wurde die Brandrauchabsauganlage unterstützt. Somit konnte laut Feiler der Stationsbereich rauchfrei gehalten werden.

Welche Teile der Garnitur von dem Feuer betroffen waren, wollte der Sprecher auf APA-Anfrage nicht kommentieren. Auf Fotos sieht es so aus, als sei ein Teil ausgebrannt und deshalb auch die umliegende Infrastruktur arg in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandermittler des Landeskriminalamtes untersuchten am Ort des Geschehens, was zu dem Feuer in dem U-Bahnwaggon geführt hatte. Auf Fremdverschulden gab es zunächst keinerlei Hinweise, hieß es bei der Polizei auf APA-Nachfrage.

Viele stiegen aufs Auto um

Viele Wienerinnen und Wiener dürften wegen der U1-Teilsperre auf den Individualverkehr umgestiegen sein. Der Verkehrsclub ÖAMTC verzeichnete für einen Mittwoch reges Verkehrsaufkommen auf den Strecken der Südosttangente (A23) und der Donauuferautobahn (A22), aber auch auf der Nordbrücke stadteinwärts und der Wiener Nordrand Schnellstraße (S2). Auch das regnerische Wetter dürfte einen Beitrag dazu geleistet haben.

Wenn die Sperre der U1 länger dauert, könnte es vor allem am Freitag noch einmal verkehrsbedingt kritisch werden, wenn doch mehr Leute auf ihr Auto umsteigen. Denn laut Geosphere Austria beginnt es in der Nacht auf Freitag von Westen und Süden her im Großteil Österreichs zu schneien. In ganz tiefen Lagen wie auch in Wien - aber auch in Eisenstadt und Graz - könnte leichter Schneefall möglich sein. Nach aktuellem Stand der Prognose bildet sich hier aber höchstens vorübergehend eine dünne Schneedecke. Im Lauf des Vormittags werden Schneefall bzw. Regen seltener.