Spektakuläre Einsätze: WEGA-Seiltechniker üben für den Ernstfall

Fokussiert wurde insbesondere auf die Bergung von hilflosen Personen aus der Höhe. Solche Schwerpunkttage hätten sich in den letzten Jahren bewährt, denn in den Echteinsätzen, wo es darum geht, ein Menschenleben zu retten, muss die Umsetzung "unter enormen Zeitdruck und in schwindelerregenden Höhen" erfolgen, erklärt Polizeisprecher Markus Dittrich.