Spaziergängerin findet Granatwerfer aus Zweitem Weltkrieg

Eine Frau entdeckte bei einem Spaziergang in der Lückenholzgasse in Wien-Floridsdorf Kriegsmaterial und rief sofort die Polizei. Die alarmierten Beamten sperrten den möglichen Gefahrenbereich ab und forderten ein sprengstoffkundiges Organ zur Unterstützung an.

Nach einer Besichtigung konnte festgestellt werden, dass es sich vermutlich um einen Gewehrgranatwerfer aus dem Zweiten Weltkrieg handelte. Die Granate wurde von sprengstoffkundigen Beamten abtransportiert und dem Entminungsdienst des Bundesheeres übergeben.

Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie täglich alle wichtigen Einsätze von Polizei, Feuerwehr und Rettung in Wien gesammelt in Ihr E-Mail-Postfach: