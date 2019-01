Spaßfaktor Stress: Fluchtspiele gewinnen an Beliebtheit

Ursprünglich kommt das Escape-Room-Konzept aus Japan, erzählt der Betreiber Michael Ginner. Über den asiatischen Raum ist das Konzept dann bis nach Europa gewandert, die ersten Spielräume haben in Ungarn eröffnet. 2013 gab es dann das erste Spielcenter in Wien. Der Markt in Österreich hat 2015 die erste große Welle erfahren, damals haben die meisten Betreiber ihre Rätselpaläste eröffnet. Mittlerweile gibt es laut Lukas Rauscher von "Crime Runners" etwa 130 Spielräume in Österreich. Solche Räume sind zuletzt wegen eines tödlichen Brands in Polen in die Schlagzeilen geraten.