Nach Inferno mit fünf Toten: Große Mängel bei Brandschutz in Escape Rooms

Ein Feuer bei einem Abenteuerspiel in einem verschlossenen Raum ist für fünf Mädchen in Polen am Freitag zu einer tödlichen Falle geworden. Bei dem „Escape-Game“ kamen die 15-Jährigen auf tragische Weise ums Leben: Die eingeschlossenen Jugendlichen hatten keine Chance, zu entkommen, als in dem Gebäude in Koszalin im Norden des Landes ein Brand ausbrach.

Bei einem Escape-Game (Fluchtspiel) versucht eine Gruppe, aus einem abgeschlossenen Raum zu entkommen. Sie muss dafür unter Zeitdruck bestimmte Rätsel und Aufgaben lösen. Escape-Games haben sich in den vergangenen Jahren in vielen Ländern – auch in Österreich – zu einem Trend entwickelt.