Song Contest sei Dank: Liebesschlösser anbringen ist nun erlaubt

Es ist ein beliebtes Ritual für Liebende: Vorhängeschlösser als Zeichen der Verbundenheit an Brückengeländer zu hängen. In Wien ist das aber nicht von langer Dauer. Aus statischen und Instandhaltungsgründen müssen die Schlösser von Brückengeländern entfernt werden.

Dass es durchaus zu großen Schäden kommen kann, zeigte sich vor ein paar Jahren, als in Paris ein 2,4 Meter langes Stück des Geländers der berühmten Pont des Arts wegen der Last der Liebesschlösser wegbrach. Lösung für Liebespaare Wenn die Schlösser aber mit einer großen Zange runtergezwickt werden, ist das nicht unbedingt das beste Omen für Abergläubische. Vor dem Song Contest wird es darum eine Lösung für Romantikerinnen und Romantiker geben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Christian Fürthner Ulli Sima mit einem Schloss vor der Herzkonstruktion, an der Schlösser angebracht werden dürfen.

Auf der Rossauerbrücke wird eine spezielle Konstruktion in Herzform angebracht, um die Liebesschlösser legal anzubringen, wie Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) zum KURIER sagt. Und es ist keine temporäre Aktion. Konstruktion soll nach ESC bleiben Die Konstruktion wird nicht nur nach dem ESC bleiben, man plane auch weitere Standorte. Generell spielen Wiens Brücken in der Song-Contest-Zeit eine große Rolle. Bis zum 18. Mai werden die Donaukanalbrücken nachts in den ESC-Farben lila, blau und rot erleuchtet. Zusätzlich wurde an einigen der Donaukanalbrücken diverse ESC-Willkommens-Banner angebracht. Herzlich Willkommen in Wien An der Stadionbrücke ist stadteinwärts „Welcome to Vienna“ und „Vienna 12 Points“ zu lesen, stadtauswärts hängen Transparente mit „Sing you soon“ und ebenfalls. „Vienna 12 Points“ versehen. Auch die Franzensbrücke, Aspernbrücke, Schwedenbrücke, Marienbrücke und Roßauer Brücke wurden mit ESC-Botschaften versehen. „Wir bringen ESC-Stimmung und Farbe in den öffentlichen Raum“, sagt Sima. Partystimmung auf der Donau Auf der Donau ist generell Partystimmung angesagt. Von 9. bis 17. Mai wird auf den Schiffen der DDSG Blue Danube zur Musikbühne, wie die Wien Holding am Dienstag mitteilte.