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Song Contest: FBI unterstützt mit eigener Taskforce

Der ESC bedeutet für die Polizei einen Großeinsatz. Unterstützung gibt es vom FBI mit einer eigenen Taskforce.
05.05.2026, 15:02

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Am kommenden Sonntag wird die Song Contest-Woche eröffnet. Damit beginnt für die Polizei ein Großeinsatz, täglich werden mehrere hundert Beamtinnen und Beamten im Einsatz sein. Unterstützung kommt auch aus den USA: Das FBI hat in New York eine eigene Taskforce eingerichtet, die den österreichischen Nachrichtendienst unterstützt.

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