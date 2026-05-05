Song Contest: FBI unterstützt mit eigener Taskforce

Am kommenden Sonntag wird die Song Contest-Woche eröffnet. Damit beginnt für die Polizei ein Großeinsatz, täglich werden mehrere hundert Beamtinnen und Beamten im Einsatz sein. Unterstützung kommt auch aus den USA: Das FBI hat in New York eine eigene Taskforce eingerichtet, die den österreichischen Nachrichtendienst unterstützt.