Song Contest-Farben schmücken Radweg am Wiener Gürtel
Am Urban Loritz-Platz verbindet ein rund 40 Meter langer Radweg den 7. mit dem 15. Bezirk. Ganz nach dem Motto des Eurovision Song Contest „United by Music“ wurde der Radweg in den offiziellen ESC-Farben Morgenrot und Abendstimmung eingefärbt. Darauf prangt in weißen Lettern: Vienna 12 Points.
Die Farben sollen nicht nur auf den ESC einstimmen, sondern auch für mehr Sicherheit sorgen: Für den baulich getrennten Zwei-Richtungs-Radweg fiel eine Spur für Linksabbieger vom Gürtel weg. Laut Verkehrsstadträtin Uli Sima (SPÖ) würden viele Autofahrer aus Gewohnheit oder auch bei Nacht irrtümlich auf den Randstein auffahren.
Der Radweg am Urban Loritz-Platz soll in ESC-Farben für mehr Verkehrssicherheit sorgen.
Auch die Leihräder und Wien-Mobil-Station der Wiener Linien wurden für den Song Contest umgestaltet.
Die ESC-Farben sollen den Radweg nun besser hervorheben und daher auch nach dem Song Contest erhalten bleiben.
ESC-Räder zum Ausleihen
ESC-konform gestaltet wurden auch die WienMobil-Stationen und die Leihräder der Wiener Linien. Zu lesen sind die Sprüche „12 Punkte fürs Radeln“ und „Standing Ovations für dein Radl“. Die ESC-Räder finden sich rund um die Stadthalle am Rathausplatz, im Prater und auf dem Karlsplatz.
ESC-Fans können auf Leihrädern staufrei und ohne Parkplatzsuche anreisen. Die Ausleihe erfolgt per App und kostet 75 Cent pro 30 Minuten (für Jahreskartenbesitzer 35 Cent). Rund um die Stadthalle ist das Angebot besonders dicht: Leihstationen gibt es bei der U6-Station Burggasse-Stadthalle, am Urban-Loritz-Platz und Markgraf-Rüdiger-Straße.
Kommentare