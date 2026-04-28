Song Contest-Farben schmücken Radweg am Wiener Gürtel

Am Urban Loritz-Platz verbindet ein rund 40 Meter langer Radweg den 7. mit dem 15. Bezirk. Ganz nach dem Motto des Eurovision Song Contest „United by Music“ wurde der Radweg in den offiziellen ESC-Farben Morgenrot und Abendstimmung eingefärbt. Darauf prangt in weißen Lettern: Vienna 12 Points.

Die Farben sollen nicht nur auf den ESC einstimmen, sondern auch für mehr Sicherheit sorgen: Für den baulich getrennten Zwei-Richtungs-Radweg fiel eine Spur für Linksabbieger vom Gürtel weg. Laut Verkehrsstadträtin Uli Sima (SPÖ) würden viele Autofahrer aus Gewohnheit oder auch bei Nacht irrtümlich auf den Randstein auffahren.