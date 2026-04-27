Show mit 3.000 Drohnen als Warm-Up für den 70. Song Contest

Am Himmel über Schloss Schönbrunn glänzten am Montagabend keine Sterne, sondern die Stars des ESC: 3.000 Drohnen malten zum Warm-up für den Song Contest Mitte Mai monumentale Symbolbilder der drei heimischen Bewerbgewinner Udo Jürgens, Conchita und JJ in den Nachthimmel. Imperiale Ehren für den ESC-Adel über der einstigen Habsburger Residenz.

Udos berühmtes Klavier, eine Conchita mit Flügeln und JJs ikonisches Schiffchen flirrten für eine Viertelstunde im Lichttanz über dem Schloss. Neben den drei rot-weiß-roten Song-Contest-Siegern flirrten vermeintlich federleicht auch weitere Symbole wie die ESC-Trophäe oder das Bewerbsmotto "United by Music" in der Dunkelheit.