Sommernachtskonzert: Das große Zittern vor dem Sturm

Daniel (34) stemmt das wuchtige Steinway-Klavier nach oben, dass sein Bizeps fast herauszuspringen droht. Seine beiden Kollegen Wolfgang (22) und Manfred (20) nehmen das 480 Kilogramm schwere Steinway-Klavier auf der Bühne entgegen.

"480 Kilo gehen normalerweise zu zweit. Aber hier gibt’s keine Stufen zur Bühne, da brauch’ ma drei", sagt Daniel. Am Montag hat er mit seinen Kollegen das Klavier aufgestellt, auf dem Pianist Rudolf Buchbinder beim Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker am Donnerstag in Schönbrunn ein Solo spielen wird.

Sofern es das Wetter erlaubt – denn die Aussichten sind nicht die besten. Schon wieder. 22 Grad und Gewitter – so lautet die aktuelle Prognose. Am Vormittag sollen teils kräftiger Regenschauer über Wien ziehen, tagsüber soll es trockener sein, dafür droht lebhafter Westwind.

Und der wäre laut Norman Patocka das viel größere Problem als der Regen. Der 55-Jährige ist Produktionsleiter beim Sommernachtskonzert in Schönbrunn. Damit ist er für die Organisation und den reibungslosen Ablauf der gesamten Technik im Schlosspark zuständig. "Bei einer Windgeschwindigkeit von acht Beaufort müssen wir abbrechen", sagt Patocka. Das entspricht 62 km/h.