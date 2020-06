So löste ein Passagierjet Terroralarm in Wien aus

Der Flug führte bald in einer geringen Höhe von 4000 Meter am Fliegerhorst Zeltweg vorbei. Doch die dort stationierten, hochmodernen Eurofighter mussten wegen der Budgetkrise mit leeren Tanks am Boden bleiben. Glücklich war auch der Umstand, dass sich der Zwischenfall quasi während "der Bürostunden" ereignete. Denn schon bisher reduzierte sich die militärischen Luftraumsicherung auf die Tagesstunden von acht Uhr bis Sonnenuntergang. Künftig wird es nur mehr stundenweise Flugbetrieb geben (siehe Bericht unten).

Diesmal konnte noch geflogen werden. In Hörsching standen zwei mit Maschinenkanonen bestückte Saab-105-Düsentrainer als "Alarmrotte" bereit. Für diese mittlerweile 44 Jahre alten Düsenjäger wurde sofort ein Alarmstart der "Priorität A" ausgelöst.

15.00 Uhr: Die Fluglotsen konnten erstmals Funkkontakt mit dem türkischen Piloten aufnehmen. Der kündigte eine außerplanmäßige Landung in Wien an. Das war aber noch lange kein Grund für eine Entwarnung. Denn der Pilot wirkte auf die Fluglotsen sehr nervös. Es war nicht auszuschließen, dass er von einem Terroristen bedroht wird.

15.07 Uhr: Jetzt hatten die bewaffneten Saab-Piloten über dem Hochschwab-Gebiet erstmals Sichtkontakt mit der Boeing. Die Jets des Bundesheeres begleiteten das Passagierflugzeug bis zur Landung.

15.27 Uhr: Der Pilot stornierte auf seinem Transponder den Entführungsalarm und stellte auf einen normalen Luftnotfall um.

15.28 Uhr: Die Wetterbedingungen in Wien-Schwechat waren sehr schlecht. Die Boeing wurde zunächst neben der Piste 34 abgestellt und dann zum Ost-Areal auf eine spezielle Abstellposition für Flugzeugentführungen umdirigiert, wo die Polizei auch in Stellung ging.

Erst nach der Landung löste sich das Rätsel. Demnach war es in Salzburg zu einem dramatischen Druckabfall in der Kabine gekommen. Die Sauerstoffmasken im Passagierraum wurden ausgelöst und fielen von der Decke. Der Pilot sah sich gezwungen, durch einen Notsinkflug in dichtere Luftschichten zu gelangen. Das wiederum löste Panik an Bord aus. Ein Passagier erlitt einen Kreislaufkollaps.

Der Sinkflug ist zwar ein standardisiertes Verfahren. Der Pilot drückte aber die falsche Taste am Transponder. Statt einem allgemeinen Luftnotfall wurde der Entführungsalarm gesendet.

Der verletzte Passagier wurde in der Flughafenambulanz versorgt. Die anderen Passagiere wurden umgebucht, und die schadhafte Boeing am nächsten Tag nach Istanbul überstellt.