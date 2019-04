So läuft der Start in die Fahrradsaison rund

Mit ein Grund dafür ist, dass die Fahrradtechnik seit 2017 ein freies Gewerbe ist. Um eine Radwerkstatt zu eröffnen, ist also kein Befähigungsnachweis nötig. „Das hätte nicht passieren dürfen“, sagt Reinhartz. „Denn die Leute sind dann irgendwelchen Hobbyschraubern ausgesetzt. Ich bin für eine gute, solide Ausbildung.“

Lehre abgeschafft

Bloß: Eine solche ist in Österreich nicht so einfach zu bekommen. Fahrradmechaniker lernen ihr Handwerk derzeit in einem Lehrgang am WIFI, die Lehre wurde in den 70ern abgeschafft. „Für die Qualität ist das ein Problem“, sagt Klemens Schachinger.

Er steht 20 Fahrradminuten von Reinhartz‘ Werkstatt entfernt in einem Raum, der bis unter die Decke mit Laufrädern, Sätteln, Schalthebeln und Naben vollgestopft ist. „Das hat der Chef alles aufgehoben“, sagt Schachinger.