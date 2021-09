So "kuhl" wie keiner: Nachwuchs im Tiergarten Schönbrunn

"Bis zum Alter von sieben Monaten wird Seppl gesäugt. Lena ist eine tolle Mutterkuh und kümmert sich super um ihren ersten Nachwuchs", sagt Revierleiter Gerold Vierbauch vom Tiorlerhof im Tiergarten. "Das Tiroler Grauvieh ist eine alte österreichische Nutztierrasse. Deshalb musste ein typischer Name her. Der Vater heißt Sedinus und der Name des kleinen Stiers sollte traditionell mit demselben Buchstaben beginnen. Also haben wir ihn Seppl genannt."