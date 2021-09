Tödliche Abkühlung nach Saunagang: Mann tauchte nicht mehr auf

Sofort sei eine Suchaktion in die Wege geleitet worden, berichten die Einsatzkräfte. Von einem benachbarten Hotel starteten Angestellte und Gäste mit einem Motorboot zusätzlich die Suche am See.

Leiche wurde nahe des Ufers gefunden

Nach ca. 20 Minuten konnten sie in einer Tiefe von drei bis vier Metern, nur wenige Meter vom Ufer entfernt, den reglosen Körper sichten und ans nahe Ufer bringen.

Vom verständigten Rettungsteam bzw. dem Notarzt wurden Reanimationsversuche unternommen, diese mussten aber erfolglos abgebrochen werden.