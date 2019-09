So könnte der S-Bahn-Ring rund um Wien aussehen

„Die S-Bahn wird zur Super-Bahn.“ So hatte Klosterneuburgs Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager ( ÖVP) darauf reagiert, dass eine Studie dem Ausbau der S-Bahn gegenüber einer Verlängerung der U-Bahn in das Wiener Umland klar den Vorrang gibt. Aber nicht nur im Pendlerverkehr rückt diese Variante immer mehr in den Fokus.

Innerhalb der Bundeshauptstadt Wien werden ebenfalls – trotz U-Bahn-Ausbau – Pläne für eine Attraktivierung des S-Bahn-Verkehrs geschmiedet. Die Neos Wien haben sich dazu ein Konzept für einen kompletten S-Bahn-Ring ausarbeiten lassen.