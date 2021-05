Smash-Burger in Mariahilf, Five Guys in der Brigittenau

Und die „Five Guys“?

Die machen nach dem Erfolg in der City am Montag ihre zweite Filiale auf. Jetzt können sich Schlangen nicht nur am Graben, sondern auch in der Brigittenau bilden: In der Millennium City. Von 11 bis 22 Uhr gibt es dann in der Food Plaza Burger, Hot Dogs und die berühmten Five-Guys-Pommes.