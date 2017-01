Mit frischer Farbe in den Frühling: Die Sitzmöbel im Wiener Museumsquartier werden heuer die Farbe "Twinnigrün" tragen. Der Grünton konnte sich im Online-Voting mit 52 Prozent gegen die Farben "Twinniorange" und "Sportgummirot" durchsetzen. Aufgestellt werden die 64 neuen Möbel, auch "Enzis" genannt, am 22. März im Haupthof des MQ. In den Nebenhöfen werden 16 Möbel in der bisherigen Farbe "Mermaid" (Türkisblau) zum Relaxen einladen.

Alte Möbel werden verkauft

Für alle, die sich eines der beliebten Sitzmöbel für den eigenen Garten oder die Terrasse sichern wollen, werden 48 Stück der alten Möbel um je 600 Euro zum Verkauf angeboten. Interessierte können sich ab März unter http://www.mqpoint.at/mq-moebel-abverkauf anmelden.