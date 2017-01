Sitzmöbel im Museumsquartier in Wien: twinnigrün oder twinniorange?

Bei der derzeit herrschenden, klirrenden Kälte in der Bundeshauptstadt freuen sich viele Wiener schon wieder auf den Frühling - um etwa im Museumsquartier (MQ) Sonne zu tanken. Auch die viel frequentierten Sitzmöbel, die Vorgänger wurden liebevoll "Enzis" genannt, bekommen 2017 einen neuen Anstrich.

Das Design bleibt gleich, über die Farbe entscheidet das Publikum. Zur Auswahl stehen "twinnigrün", "twinniorange" oder "sportgummirot". Die bisherigen MQ Möbel können im Rahmen eines Ab-Hof-Verkaufs erworben werden.

Foto: (c) Lukas Beck "Ich bin schon sehr gespannt, für welche Farbe sich unsere MQ Besucher entscheiden. Daher voten und mitentscheiden", so Christian Strasser, Direktor des MuseumsQuartier Wien.

Bis zum 18. Jänner

Abgestimmt werden kann ab sofort bis 18. Jänner 2017 auf http://voting.mqw.at/. Die Aufstellung der insgesamt 64 neuen Möbel Modell "MQ Viena" in der gewählten Farbe erfolgt dann ab Mitte März im MQ Haupthof. Zusätzlich werden in den MQ Nebenhöfen 16 Möbel in der bisherigen Farbe zur Verfügung stehen.

Abverkauf

Im Frühjahr können die bisherigen Sitz- und Liegemöbel im Rahmen eines Ab-Hof-Verkaufs käuflich erworben werden. Preis pro Stück: 600 Euro.

