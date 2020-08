Simmering: Arbeiter nach Sturz in Grube schwer verletzt

Ein 60-jähriger Arbeiter wurde am Freitag in Wien-Simmering auf einer Baustelle schwer verletzt. Der Mann musste von den Rettungskräften aus einer Baugrube gehoben und anschließend ins Krankenhaus geflogen werden.

Die Berufsrettung Wien wurde am Freitag um 8 Uhr in der Früh zu der Baustelle in der Leberstraße gerufen. Der Arbeiter war vor dem Unfall am Rande der Baustellengrube beschäftigt, aus bisher ungeklärter Ursache fiel er dabei in die drei bis vier Meter tiefe Baugrube.