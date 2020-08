Frau in Brigittenau von Straßenbahn erfasst - Lebensgefahr

Eine Frau ist am späten Donnerstagnachmittag bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Wien-Brigittenau lebensgefährlich verletzt worden. Laut Andreas Huber, Sprecher der Berufsrettung, dürfte die Frau bei der Haltestelle Höchstädtplatz einen Kreislaufkollaps erlitten haben und vor einer herannahenden Garnitur der Linie 31 auf den Gleiskörper gestürzt sein.

Der Straßenbahn-Fahrer konnte trotz Notbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten, die Garnitur erfasste die Frau. In kritischem Zustand wurde das Opfer in ein Krankenhaus gebracht.