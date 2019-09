Maurer-Prozess vertagt: Wirt wittert Verschwörung

Maurer wurde zwar schon einmal in der Causa schuldig gesprochen, doch das Oberlandesgericht hob das Urteil auf. Und somit treffen sich Maurer und Bierwirt L. erneut vor dem Richter. Und wieder schildert Maurer, wie sie am 29. Mai 2018 vor dem Geschäft vorbei ging und „blöd angesprochen“ wurde. „Herr L. war einer der drei Männer, die vor dem Geschäft standen“, sagt Maurer. Wenig später trudelte die Nachricht ein.



L.’s Anwalt Adrian Hollaender liest vor, was Maurer auf Twitter dazu veröffentlicht hatte. „Stammt das von Ihnen?“, will er mehrfach wissen. „Ich behaupte nicht, dass jemand anderer Zugang zu meinem Twitter-Account hatte“, antwortet Maurer in Anspielung darauf, dass Bierwirt L. sagt, ein Gast müsste die Nachricht an Mauer über sein Facebook-Konto verschickt haben.