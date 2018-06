Siebenjährige getötet: Mitwisser sollen geschwiegen haben

Die Mordermittler dürften Robert K. am Mittwoch noch einmal einen Besuch in der U-Haft abgestattet haben. Sie hatten noch offene Fragen an den 16-jährigen mit tschetschenischen Wurzeln, der vor rund einem Monat die siebenjährige Hadish getötet haben soll. Denn der Bursche dürfte sich nach der Tat sehr wohl anderen Personen anvertraut haben – nämlich zwei Mitschülern. Außerdem soll ein Nachbarsbub die Leiche des Opfers gesehen haben. Zur Polizei dürfte allerdings keiner der mutmaßlichen Mitwisser gegangen sein – obwohl zu diesem Zeitpunkt die Verwandten des Mädchens verzweifelt nach ihm suchten.

Wie berichtet, soll Robert K. am 11. Mai die kleine Hadish in einer Wohnung im Ditteshof in Wien-Döbling mit einem Messer getötet haben. Anschließend soll er die Leiche des Mädchens in einem Mistkübel des Gemeindebaus entsorgt haben. Ein Müllmann entdeckte das Kind, das in schwarze Säcke gepackt war.