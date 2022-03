Sharing Economy im Pub: Gnocchi ziehen untertags ein

Lokale, die nur am Abend offen haben, verfügen über Raum und Infrastruktur, die andere nützen könnten. Genauso ist es bei Nelson’s Pub in der Seitenstettengasse 3 in der City: „Das Lokal im Bermudadreieck hat nur am Abend offen, darum darf ich hier untertags einziehen und meine selbst gemachten Gnocchi verkaufen“, erklärt der 46-jährige Aldo Gardi.

Den ehemaligen Kellner kennt man aus Wiens traditionellen Kaffeehäusern wie dem Hawelka, dem Café Engländer oder dem Café Korb. Der Italiener stammt ursprünglich aus Venezia Mestre, in Wien ist er jedoch seit 25 Jahren.

In Zeiten von Corona widmete er sich seiner Leidenschaft: Gnocchi. Seine Erdäpfelkugeln sind vegan. „Ich mache sie nämlich ohne Eier“, sagt er. Und er hatte mit seiner Idee Erfolg.

Während der Krise bestellten immer mehr Menschen, auch ehemalige Kunden aus dem Kaffeehaus, bei ihm seine selbst gemachten Gnocchi. Danach eröffnete er ein Pop-up-Lokal auf Zeit im 4. Bezirk. Er durfte in den Räumlichkeiten des Eisgeschäfts Schelato (4., Schleifmühlgasse 11) seine Gnocchi verkaufen.