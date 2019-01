Sexuelle Übergriffe am Wiener Donauinselfest 2017: Urteil bekämpft

Der 20-Jährige wurde in der vorigen Woche am Landesgericht zu 21 Monaten Haft, davon fünf Monate unbedingt verurteilt, wobei allerdings wie schon im ersten Rechtsgang die inkriminierte versuchte Vergewaltigung verneint wurde. Der übergriffige Mann wurde lediglich wegen geschlechtlicher Nötigung schuldig erkannt. Diese Rechtsansicht hatte bereits ein Schöffensenat im ersten Verfahren im Oktober 2017 gefällt, was von der Anklagebehörde mit Erfolg bekämpft wurde. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hob das Ersturteil wegen mangelnder Beweiswürdigung - die anschauliche Zeugenaussage des Polizisten, die nach Ansicht des Höchstgerichts für eine Vergewaltigung und damit für die Anklage sprach - auf und ordnete eine Neudurchführung des Verfahrens an. Sollte das nunmehrige Urteil wiederum mit Fehlern behaftet sein, könnte es in dieser Sache zu einer dritten Hauptverhandlung kommen.