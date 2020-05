Sextäter: Nur 10,6 Prozent verurteilt

Jürgen H.* sprach von einvernehmlichem Sex, seine Ex-Freundin Carina P.* (*Namen geändert) von einer brutalen Vergewaltigung. Der Fall ist vielsagend dafür, wie die Justiz mit Sexualstraftaten umgeht – und geht weit darüber hinaus. Denn weder prüften die Ermittler das getrübte Vorleben H.’s, noch gab die Staatsanwaltschaft ein Gutachten zu den Verletzungen von P. in Auftrag.

Es war der Abend des 21. Mai 2012, als H. an die Tür seiner Ex klopfte. Wie so oft steht bei Sexualdelikten über den Verlauf des Abends Aussage gegen Aussage. Doch es gibt Fakten: H. sprang nach dem angeblich freiwilligen Sex (eine oft gehörte Verantwortung von Beschuldigten) aus dem Fenster und flüchtete, weil es P. gelungen war, ihn einzuschließen. Sie hatte einschlägige Verletzungen, und es existiert eine SMS an eine Bekannte mit dem Hilferuf "Ruf die Polizei!". Carina P. schilderte als Zeugin, wie sie der bullige Ex-Beamte "in den Würgegriff" genommen hatte. Die Staatsanwältin zog einen bemerkenswerten Schluss: Da es bei beiden früher "brutal" im Bett zugegangen sei, hätte H. nicht einschätzen können, ob P.s Gegenwehr "ernst gemeint war". Bemerkenswert ist auch, dass in H.’s Akt "unbescholten" steht, obwohl er vorbestraft ist. 2006 folterte er den Flüchtling Bakary J., nahm sich dann einen neuen Namen. Den alten fragte die Behörde im Strafregister nie ab. Fazit: Die Staatsanwältin stellte das Verfahren ein.