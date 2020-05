Flüchtling darf vorerst in Österreich bleiben

Erstmals erhielt ein Flüchtling aus dem Servitenkloster eine positive Aufenthaltsgenehmigung – wenn auch nur eine befristete. Dem 30-jährigen Jahn Agha Markaz aus Afghanistan wurde vor wenigen Tagen subsidiärer Schutz zugesprochen. Dieses Rechtsmittel ist kein positiver Asylbescheid, sondern eine zeitlich begrenzte Aufenthaltsgenehmigung. Es wird vergeben, wenn im Zuge des Verfahrens kein Asylgrund festgestellt wurde, das Herkunftsland des Asylwerbers jedoch als zu gefährlich für eine momentane Rückkehr eingestuft wird.

Markaz’ Aufenthaltsrecht gilt für zweieinhalb Jahre, danach wird sein Fall erneut geprüft. Bis dahin bemüht sich der 30-Jährige um eine Arbeitsbewilligung und will sein Deutsch verbessern. Eine mögliche Abschiebung in seine Heimat im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet wäre für ihn das Schlimmstmögliche, erklärt er bei einem KURIER-Lokalaugenschein im Servitenkloster. „Ich kann nicht dorthin zurück. Mein Bruder wurde von den Taliban ermordet, mich wollen sie auch umbringen. Meine ganze Familie ist in Gefahr.“