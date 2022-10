Serieneinbrecher in Wien gefasst: Mann knackte Automaten

Ermittlern des Wiener Landeskriminalamtes ist ein Serien-Einbrecher ins Netz gegangen. Seit Juni wurden vermehrt Automaten aufgebrochen und das Geld entnommen. Im Rahmen koordinierter Ermittlungsmaßnahmen stellte sich ein 35-jähriger serbischer Staatsangehöriger aus dem Suchtgiftmilieu als tatverdächtig heraus.

Die Polizisten kontrollierten das Wiener Stadtgebiet vermehrt und erwischten im August in Margareten einen 35-jährigen Mann auf frischer Tat. Der 35-Jährige war gerade dabei, einen Automaten in einer Tiefgarage aufzubrechen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten dem Tatverdächtigen 34 Einbruchsdiebstähle in Wien nachgewiesen werden. Neben Waschsalons soll der Mann auch in Schulen, Arztpraxen und Büros eingebrochen haben.

Der 35-Jährige hätte es stets auf das Bargeld in Automaten oder Büroräumlichkeiten abgesehen gehabt. Dabei soll er alleine gehandelt haben. Durch die 34 Einbruchsdiebstähle entstanden den Opfern Schäden in beträchtlicher Höhe - weniger allerdings durch das gestohlene Geld, als durch den verursachten Sachschaden. Laut Polizei liege die Schadenssumme im sechsstelligen Bereich, die vor allem durchs Aufknacken der Automaten entstanden sei. Der 35-Jährige befindet sich in einer Justizanstalt in Untersuchungshaft. Er ist bereits einschlägig vorbestraft.

