Seriendiebe vom Burgenland bis Tulln auf Tour

Die 36- bzw. 42-jährigen georgischen Staatsbürger waren laut Polizeisprecher Markus Dittrich seit 1. August im Burgenland und der Steiermark unterwegs. Dabei standen immer wieder Elektronikgeräte und Konsumgüter in ihrem Fokus . Schließlich erkannten EGS-Beamte die beiden in Wien wieder. Das Duo hatte sich in einem Hostel in Rudolfsheim-Fünfhaus einquartiert und wurde von der EGS bereits observiert, wie es sich am Westbahnhof einen Mietwagen nahm.

Es begann am Donnerstag ein Katz- und Mausspiel: Dittrich zufolge waren die beiden ausgesprochen konspirativ unterwegs, fuhren betont langsam in Richtung Tulln und versuchten so, allfällige Observanten zu entdecken. Sie blieben stehen, drehten um, fuhren wieder weiter. In dieser Tonart fuhren die Verdächtigen bis zu einem Elektronikmarkt in Tulln, wo sie ein Tablet und einen Konsolencontroller mitgehen ließen. In einem Supermarkt wollten sie noch Spirituosen stehlen, wurden aber von einem Angestellten gestört.