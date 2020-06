Seit 28 Jahren gegen Atomkraft

Hektisches Treiben am Schottentor. Tausende Studenten, Touristen und Passanten steigen täglich in U-Bahn und Bim ein, aus und um. Doch ein paar Fußgänger werden langsamer, bleiben stehen. Ihre Aufmerksamkeit richten sie auf die Damen in Gelb mit Klemmbrett unterm Arm. Auch die 1934 geborene Wienerin Maria Urban, die seit 30 Jahren in Perchtoldsdorf lebt, steht jeden Mittwoch an diesem Verkehrsknotenpunkt, im "Jonas-Reindl", und sammelt Unterschriften. Gegen Atomkraft. "Na, da will ich ja gar nicht dran denken", hört sie oft, wenn sie Menschen über die Gefahren der AKW rund um Österreich aufklären möchte. Was die Aktivistin dennoch immer wieder antreibt: "Die Verantwortung gegenüber künftigen Generationen."