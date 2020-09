Seestadt: Startschuss für ein neues Viertel

Von Niklas Varga

Einige ranghohe Wiener Stadtpolitiker versammelten sich am Mittwoch in der Seestadt um den offiziellen Auftakt für den Bau eines neuen Viertels zu begehen. Mit dabei waren unter anderem Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (SPÖ) und der Bezirksvorsteher der Donaustadt, Ernst Nevrivy (SPÖ).

Mehr als 1.200 neue Wohnungen sollen bis zum Jahr 2022/23 in der Seestadt gebaut werden. "Am Seebogen" soll ein neues Grätzel in dem erst elf Jahre alten Stadtviertel werden. Entstehen soll es im Herzen der Seestadt, rund vier Gehminuten von der U2 Station entfernt.