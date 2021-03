Sechsköpfige Bande raubt jugendliche Drogendealer aus

Sechs junge Männer im Alter zwischen 16 und 19 Jahren stehen im Verdacht, am Samstagabend in einem Stiegenhaus in der Krugerstraße im ersten Bezirk zwei mutmaßliche Drogendealer ausgeraubt zu haben. Die Suchtmittelhändler sind erst 14 und 16 Jahre alt.

Die beschuldigten Österreicher waren mit einer Schreckschusspistole bewaffnet. Damit sollen sie die Jugendlichen bedroht und ihnen rund elf Gramm Cannabiskraut und eine Geldbörse geraubt haben. Die Tatverdächtigen wurden noch in der Nähe des Tatorts von Beamten der Polizeiinspektion Kärntnertorpassage und der Taubstummengasse sowie von Kräften der Bereitschaftseinheit Wien festgenommen.

Gegenseitig belastet