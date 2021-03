Wien-Donaustadt: Verdächtiger bedroht Polizisten mit Messer

Am Sonntagabend wurde die Polizei in ein Wohnhaus in der Wagramer Straße gerufen, da dort ein Mann in einer Wohnung laut geschrien haben soll. Als die Polizisten ankamen, stand der Mann bereits vor dem Haus auf der Straße. Er schrie die Beamten laut in einer für die Polizisten unverständlichen Sprache an und soll mit einem Küchenmesser in der Hand auf sie zugegangen sein.

Die Polizisten zogen ihre Dienstwaffen und forderten den Mann auf, stehen zu bleiben und das Messer fallen zu lassen. Dies tat der Mann nach mehreren Aufforderungen auch. "Unter Anwendung von Körperkraft wurde der tobende schlussendlich festgenommen", heißt es von der Polizei. Eine Einvernahme des 34-jährigen Iraners ist noch ausständig - zu den Hintergründen ist noch wenig bekannt.

