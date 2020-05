Sechs Verletzte bei Demo der Identitären

Pünktlich um 13 Uhr marschierten am Samstag am Columbusplatz in Favoriten rund 300 Identitäre auf. Mit ihrem Protest wollen sie „den großen Austausch stoppen“ und „ein deutliches Zeichen des Protestes gegen jene Politiker, welche für die herrschende Asyl- und Masseneinwanderungspolitik“ und gegen „Multikulti“ setzen. Schließlich sei man schon bald „eine Minderheit im eigenen Land“.

Zu den 300 Identitären gesellten sich am Samstag auch rund 500 Gegendemonstranten der „Antifaschistischen Aktion“ und der „Offensive gegen Rechts“. Sie wollten den Marsch der Identitären vom Columbus- bis zum Reumannplatz zum Teil mit Sitzblockaden verhindern. Beim Zusammentreffen beider Gruppen im 10. Bezirk ist es laut Polizei zu Zwischenfällen gekommen. Mehrere Personen wurden verletzt. Gegen 14 Uhr löste sich die Demonstration in Favoriten auf – allerdings zog die Identitärebewegung in Richtung Praterstern weiter, gefolgt von der Antifa.