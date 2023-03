Sechs Luxusuhren mit Besteck vertauscht und gestohlen

Ein 31-jähriger Wiener hatte sechs Luxusuhren im Internet verkaufen wollen. Auf die Anzeige meldete sich ein Mann, der sich als italienischer Geschäftsmann mit deutsch-israelischen Wurzeln ausgab. Nachdem er dem Verkäufer gefälschte Ausweisdokumente geschickt hatte, verabredete man sich zu einem Treffen, in der Wohnung des 31-Jährigen.

Der Käufer kam mit einem angeblichen Bodyguard zu dem Treffen und begutachtet die Uhren. Dann gab er vor, das Geld aus seinem Auto holen zu wollen. Zuvor verpackten und versiegelten sie das Behältnis mit den Uhren aber noch, unter dem Vorwand, dies aus Sicherheitsgründen zu tun. So könnte sichergestellt werden, dass keine Manipulation vorgenommen wird, während er das Geld holt. Beim Versiegeln tauschten die Betrüger die Behältnisse aber geschickt aus. In dem Glauben, das Päckchen mit den Uhren noch in Händen zu halten, ließen sie den 31-Jährigen zurück und verließen die Wohnung.

Männer kehrten nicht zurück

Weil die Männer aber nicht mehr zurückkamen, packte der Verkäufer das Behältnis aus und musste feststellen, dass sich darin lediglich herkömmliches Essbesteck befand. Der Mann erstattete Anzeige.

Sachdienliche Hinweise über Täter oder weitere Taten, die noch nicht angezeigt wurden, werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum Ost, unter der Telefonnummer 01/31310/62510 bzw. 62800 erbeten.

