Wien-Penzing: Weltkriegs-Granate in Baumwurzel gefunden

Am Sonntagmittag wählte ein 27-Jähriger Spaziergänger den Notruf, weil er in einem Waldstück nahe der Spitalswiese in Penzing eine Handgranate entdeckt hatte. Das Kriegsrelikt befand sich, mit Baumwurzeln verwachsen, im Inneren eines Baumstamms.

Ein sprengstoffkundiges Organ der Wiener Polizei stellte fest, dass es sich um ein Kriegsrelikt aus dem 2. Weltkrieg handelte und verständigte den Entminungsdienst des Österreichischen Bundesheeres. Danach wurde die Handgranate abtransportiert.

