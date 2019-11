Schwester am Wiener Hauptbahnhof getötet: In Anstalt eingewiesen

Ein 22-jähriger Spanier, der am 15. Jänner am Wiener Hauptbahnhof seine ältere Schwester mit einem Küchenmesser erstochen hat, ist am Dienstag von einem Schwurgericht (Vorsitz: Claudia Zöllner) in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden. Der Mann war einem psychiatrischen Gutachten zufolge aufgrund einer ausgeprägten paranoiden Schizophrenie nicht zurechnungsfähig.

Die Entscheidung ist bereits rechtskräftig. Der 22-Jährige war mit seiner Unterbringung im Maßnahmenvollzug einverstanden.