Schwerpunktkontrollen auf dem Arbeiterstrich

Es ist nicht die beste Lösung – aber es ist die einzige, die bis dato vorgeschlagen wurde, sagte Bezirksvorsteher Georg Papai (SP) am Montag nach dem runden Tisch zum Thema " Arbeiterstrich". Wie berichtet, hat sich ein solcher in Stammersdorf an der Brünner Straße etabliert. Nun einigten sich Finanzpolizei, Exekutive, Gebietskrankenkasse und Magistrat auf ein gemeinsames Vorgehen: Durch 14-tägige Schwerpunktkontrollen sollen jene abgeschreckt werden, die hier Pfuscher engagieren.

Die Finanzpolizei stand bis dato vor dem Problem einer schwierigen Beweisführung. Einen mutmaßlichen Schwarzarbeiter in ein Auto einsteigen zu sehen, reicht für eine Anzeige nicht aus. "Damit wir eine Verwaltungsübertretung nachweisen können, müssten wir die Beschäftiger unerkannt verfolgen und die Schwarzarbeiter auf frischer Tat ertappen", erläutert Wilfried Lehner, Leiter der Finanzpolizei. Dafür fehlen jedoch die personellen Ressourcen.