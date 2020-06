Zäher Kampf gegen Schwarzarbeit

Wie schwierig es zum Teil ist, der Schwarzarbeit Herr zu werden, zeigt ein aktuelles Beispiel aus Wien-Floridsdorf. Dort hat sich an der Brünner Straße (neben Triester Straße und Herbststraße) ein weiterer Arbeiterstrich etabliert. Die Exekutive führt zwar regelmäßig Ausweiskontrollen durch. Doch allein durch öffentliches Herumstehen in Gruppen brechen die aus Polen, Rumänien und der Ukraine stammenden Männer in Arbeitskleidung kein Gesetz. Ein runder Tisch mit Vertretern von Bezirk, Stadt, Finanzpolizei, Gebietskrankenkasse und AMS soll nun Abhilfe schaffen.