Schwerpunktaktion in Kärntner Straße: Taschendiebinnen gefasst

Die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität, kurz EGS genannt, führte vor Kurzem eine Schwerpunktaktion in stark frequentierten Einkaufsstraßen in Wien durch. In der Kärntner Straße wurden demnach Beamte Donnerstagnachmittag auf zwei Frauen aufmerksam, die es auf fremde Geldtaschen abgesehen hatten: Die Verdächtigen, 23 und 57 Jahre, sollen sie den Opfern in einem Modegeschäft gestohlen haben.

Die Bulgarinnen seien dabei "arbeitsteilig vorgegangen", wie die Landespolizeidirektion Wien am Samstag mitteilte: Die 57-Jährige habe mit Kleidungsstücken die Tasche des Opfers verdeckt, während die 23-Jährige die Geldbörsen heraus nahm.

Die Exekutive nahm diesen Fall zum Anlass, erneut vor den Tricks der Taschendiebe zu warnen. "Meist gehen sie mit ihrem Opfer auf Tuchfühlung", hieß es. "Erst wird es angerempelt, dann bestohlen oder die Sicht auf die Beute wird mit Gegenständen, z. B. Kleidung, verdeckt, um zuzugreifen." Man sollte aus dem Grund Geldbörsen in die Innentasche oder vordere Hosentasche stecken. Auch das Handy sollte nicht lässig in der Gesäßtasche landen, sondern stets an der Körpervorderseite getragen werden.