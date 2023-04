Schwer verletzter Mann lag mitten auf Fahrbahn in Floridsdorf

Ein schwer verletzter Mann wurde in der Nacht zum Freitag auf der Brünner Straße in Floridsdorf gefunden: Ein Pkw-Lenker entdeckte den reglosen 33-Jährigen auf Höhe der Hausnummer 133 mitten auf der Fahrbahn, berichtete die Landespolizeidirektion Wien am Samstag.

Er alarmierte die Einsatzkräfte, mehrere Teams der Berufsrettung Wien vorsorgten den lebensgefährlich verletzten Mann notfallmedizinisch und brachten ihn in den Schockraum eines Spitals.