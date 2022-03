Ein Mann spazierte Donnerstagfrüh im Bereich der Johann-Staud-Gasse in Wien-Ottakring, als er plötzlich einen schwer verletzten Mann am Rande des Stadtwanderweges 4a wahrnimmt. Der Spaziergänger alarmierte die Berufsrettung, die den derzeit noch unbekannten Mann vor Ort notfallmedizinisch erstversorgt und anschließend in ein Spital gebracht hat.

Die Identität des Mannes sowie die Ursache seiner schweren Verletzungen sind derzeit "völlig unklar", teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

Ein Unfall oder Fremdverschulden kann die Polizei derzeit nicht ausschließen. Der Unbekannte konnte noch nicht befragt werden, hieß es.

